Борджиа (сериал, 2013) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
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Борджиа
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Борджиа
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О сериале
Шокирующий путь восхождения к власти и доминированию одного из самых жестоких и развратных семейств 15 века. Папа Римский Иннокентий VIII на смертном одре. Вице-канцлер Римской церкви Родриго Борджиа шаг за шагом прокладывает путь к престолу. Он имел и многочисленное внебрачное потомство, и в бытность кардиналом в своём дворце сожительствовал со множеством женщин, нажил немало врагов. Но стать новым Папой ему никто не в силах помешать.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ОХРежиссёр
Оливер
Хиршбигель
- ТВРежиссёр
Тома
Венсан
- АРРежиссёр
Афина
Рахель Цангари
- ДУРежиссёр
Дирбла
Уолш
- МРАктёр
Марк
Райдер
- ИДАктриса
Изольда
Дюшаук
- ДНАктёр
Дирмуд
Нойес
- Актёр
Джон
Доумен
- МГАктриса
Марта
Гастини
- АСАктриса
Ассумпта
Серна
- АМАктёр
Арт
Малик
- ВШАктёр
Виктор
Шефе
- СУАктёр
Скотт
Уильям Уинтерс
- ЭХАктёр
Эндрю
Хоули
- КДАктёр
Карел
Добры
- КМАктёр
Кристиан
Маккэй
- ТКПродюсер
Такис
Кандилис
- ТФПродюсер
Том
Фонтана
- СМХудожник
Стефано
Мария Ортолани
- БЛХудожник
Бернд
Лепель
- УРОператор
Усама
Рави
- ДУОператор
Джеймс
Уэлленд
- СМКомпозитор
Сирил
Морин