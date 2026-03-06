Борджиа. Сезон 2. Серия 4
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Сериалы
Борджиа
2-й сезон
4-я серия
8.82013, Borgia
Драма, Исторический18+

Борджиа (сериал, 2013) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Шокирующий путь восхождения к власти и доминированию одного из самых жестоких и развратных семейств 15 века. Папа Римский Иннокентий VIII на смертном одре. Вице-канцлер Римской церкви Родриго Борджиа шаг за шагом прокладывает путь к престолу. Он имел и многочисленное внебрачное потомство, и в бытность кардиналом в своём дворце сожительствовал со множеством женщин, нажил немало врагов. Но стать новым Папой ему никто не в силах помешать.

Страна
Германия, Италия, Франция, Чехия
Жанр
Исторический, Драма
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Борджиа»