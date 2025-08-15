Библиотекари: следующая глава (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, The Librarians: The Next Chapter 12 серий
Фэнтези, Приключения18+
Контент станет доступным 15.08.2025
Сезоны и серии
О сериале
Библиотекарь‑путешественник из XIX века попадает в современный мир. Пытаясь вернуться домой, он пробуждает магию, которая распространяется по всему континенту. Чтобы вернуться в свою эпоху и обуздать последствия содеянного, он объединяется с командой нынешних библиотекарей.
Сериал Библиотекари: следующая глава 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Фэнтези
Рейтинг
- МТРежиссёр
Милан
Тодорович
- Режиссёр
Дин
Девлин
- ДСАктёр
Джейк
Стормоен
- КМАктёр
Каллум
МакГоун
- ОМАктриса
Оливия
Моррис
- БРАктёр
Блюи
Робинсон
- ДГАктриса
Джессика
Грин
- КЛАктриса
Кэролайн
Лонк
- АХАктёр
Аднан
Хаскович
- ПЛАктёр
Пол
Леонард Мюррэй
- СБАктриса
Сэм
Белл
- АДАктриса
Ариель
Домбаль
- ИСАктриса
Исидора
Симионович
- НМАктриса
Натали
Митсон
- Сценарист
Дин
Девлин
- ДРСценарист
Джон
Роджерс
- ШПСценарист
Шон
Персауд
- СПСценарист
Синед
Персауд
- ТМСценарист
Том
МакРэй
- МФПродюсер
Марк
Франко
- ДИПродюсер
Джонатан
Инглиш
- Продюсер
Дин
Девлин
- Продюсер
Ноа
Уайли