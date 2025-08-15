Библиотекари: следующая глава (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Библиотекари: следующая глава. Сезон 1
Библиотекари: следующая глава
1-й сезон

2025, The Librarians: The Next Chapter 12 серий
Фэнтези, Приключения18+

О сериале

Библиотекарь‑путешественник из XIX века попадает в современный мир. Пытаясь вернуться домой, он пробуждает магию, которая распространяется по всему континенту. Чтобы вернуться в свою эпоху и обуздать последствия содеянного, он объединяется с командой нынешних библиотекарей.

