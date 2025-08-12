Библиотекари: следующая глава (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Библиотекари: следующая глава. Сезон 1. Серия 3
Библиотекари: следующая глава
1-й сезон
3-я серия
8.42025, The Librarians: The Next Chapter
Фэнтези, Приключения18+
О сериале

Защитник артефактов переносится в XXI век, где собирает новую команду, которая встанет на защиту мира от зла. Сериал «Библиотекари: Следующая глава» — сиквел приключенческого фэнтези о магии и науке.

В 1840-х Викрам Чемберлен был служителем Библиотеки — хранилища волшебных артефактов, способных изменить ход истории. Однажды заклинание переносит его в будущее — в Белград наших дней. Привычный Викраму замок ничуть не изменился внешне, но за это время стал музеем. Его нынешняя владелица Лиза планирует избавиться от собственности и нажиться на продаже. В то же время блогер-конспиролог Коннор верит, что в подвале музея можно найти вход в заветную Библиотеку. Викрам объединяет усилия с Лизой и Коннором в борьбе с коварными противниками, желающими завладеть могущественными артефактами.

Сможет ли он вернуться в свое время, расскажет фэнтези «Библиотекари: Следующая глава». Смотреть онлайн сериал можно на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

