Библиотекари: следующая глава (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Защитник артефактов переносится в XXI век, где собирает новую команду, которая встанет на защиту мира от зла. Сериал «Библиотекари: Следующая глава» — сиквел приключенческого фэнтези о магии и науке.



В 1840-х Викрам Чемберлен был служителем Библиотеки — хранилища волшебных артефактов, способных изменить ход истории. Однажды заклинание переносит его в будущее — в Белград наших дней. Привычный Викраму замок ничуть не изменился внешне, но за это время стал музеем. Его нынешняя владелица Лиза планирует избавиться от собственности и нажиться на продаже. В то же время блогер-конспиролог Коннор верит, что в подвале музея можно найти вход в заветную Библиотеку. Викрам объединяет усилия с Лизой и Коннором в борьбе с коварными противниками, желающими завладеть могущественными артефактами.



Сможет ли он вернуться в свое время, расскажет фэнтези «Библиотекари: Следующая глава». Смотреть онлайн сериал можно на видеосервисе Wink.

