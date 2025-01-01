Библиотекари: следующая глава (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Защитник артефактов переносится в XXI век, где собирает новую команду, которая встанет на защиту мира от зла. Сериал «Библиотекари: Следующая глава» — сиквел приключенческого фэнтези о магии и науке.
В 1840-х Викрам Чемберлен был служителем Библиотеки — хранилища волшебных артефактов, способных изменить ход истории. Однажды заклинание переносит его в будущее — в Белград наших дней. Привычный Викраму замок ничуть не изменился внешне, но за это время стал музеем. Его нынешняя владелица Лиза планирует избавиться от собственности и нажиться на продаже. В то же время блогер-конспиролог Коннор верит, что в подвале музея можно найти вход в заветную Библиотеку. Викрам объединяет усилия с Лизой и Коннором в борьбе с коварными противниками, желающими завладеть могущественными артефактами.
Сможет ли он вернуться в свое время, расскажет фэнтези «Библиотекари: Следующая глава». Смотреть онлайн сериал можно на видеосервисе Wink.
Сериал Библиотекари: следующая глава 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Фэнтези
Время40 мин / 00:40
Рейтинг
- МТРежиссёр
Милан
Тодорович
- Режиссёр
Дин
Девлин
- ДСАктёр
Джейк
Стормоен
- КМАктёр
Каллум
МакГоун
- ОМАктриса
Оливия
Моррис
- БРАктёр
Блюи
Робинсон
- ДГАктриса
Джессика
Грин
- КЛАктриса
Кэролайн
Лонк
- АХАктёр
Аднан
Хаскович
- ПЛАктёр
Пол
Леонард Мюррэй
- СБАктриса
Сэм
Белл
- АДАктриса
Ариель
Домбаль
- ИСАктриса
Исидора
Симионович
- НМАктриса
Натали
Митсон
- Сценарист
Дин
Девлин
- ДРСценарист
Джон
Роджерс
- ШПСценарист
Шон
Персауд
- СПСценарист
Синед
Персауд
- ТМСценарист
Том
МакРэй
- МФПродюсер
Марк
Франко
- ДИПродюсер
Джонатан
Инглиш
- Продюсер
Дин
Девлин
- Продюсер
Ноа
Уайли