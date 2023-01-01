Wink
Библиотекари: следующая глава
Актёры и съёмочная группа сериала «Библиотекари: следующая глава»

Режиссёры

Милан Тодорович

Milan Todorovic
Режиссёр
Дин Девлин

Dean Devlin
Режиссёр

Актёры

Джейк Стормоен

Jake Stormoen
Актёр
Каллум МакГоун

Callum McGowan
АктёрVikram Chamberlain
Оливия Моррис

Olivia Morris
АктрисаLysa Pascal
Блюи Робинсон

Bluey Robinson
АктёрConnor Green
Джессика Грин

Jessica Green
АктрисаCharlie Cornwall
Кэролайн Лонк

Caroline Loncq
АктрисаElaine Astolat
Аднан Хаскович

Adnan Haskovic
АктёрGeneral Gregor
Пол Леонард Мюррэй

Paul Leonard Murray
АктёрDr. Frederic Stanaris
Сэм Белл

Sam Bell
АктрисаMadam Visconti
Ариель Домбаль

Arielle Dombasle
АктрисаDame Anna Mirinoff
Исидора Симионович

Isidora Simijonovic
АктрисаYelena
Натали Митсон

Natalie Mitson
АктрисаYoung Bella Goodridge

Сценаристы

Дин Девлин

Dean Devlin
Сценарист
Джон Роджерс

John Rogers
Сценарист
Шон Персауд

Sean Persaud
Сценарист
Синед Персауд

Sinead Persaud
Сценарист
Том МакРэй

Tom MacRae
Сценарист

Продюсеры

Марк Франко

Mark Franco
Продюсер
Джонатан Инглиш

Jonathan English
Продюсер
Дин Девлин

Dean Devlin
Продюсер
Ноа Уайли

Noah Wyle
Продюсер