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Безжалостный город
1-й сезон

Безжалостный город (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92013, Mujeongdosi 20 серий
Криминал, Триллеры18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Офицер полиции Юн Со-мин решает найти убийцу своего друга, перейдя работать под прикрытием. Однако она попадает в лапы наркобарона, деятельность которого расследовал еe друг перед тем, как погиб.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb