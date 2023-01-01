Безжалостный город (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После гибели агента под прикрытием без пяти минут прокурор Чжи Хен мин по просьбе наставника возвращается в полицию, чтобы возглавить спецгруппу по поимке местного наркобарона. В это время на криминальную арену выходит бандит Си Хен, который ведет свою опасную игру. Хен мин не остановится ни перед чем, чтобы поймать преступника. Безжалостный город диктует свои правила, в которых нет места сантиментам и жалости.



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