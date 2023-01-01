Безжалостный город (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+58 мин
Безжалостный город
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+58 мин
Безжалостный город
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+58 мин
Безжалостный город
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+60 мин
Безжалостный город
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+56 мин
Безжалостный город
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+57 мин
Безжалостный город
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+59 мин
Безжалостный город
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+58 мин
Безжалостный город
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+59 мин
Безжалостный город
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+58 мин
Безжалостный город
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+60 мин
Безжалостный город
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+59 мин
Безжалостный город
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+60 мин
Безжалостный город
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+60 мин
Безжалостный город
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+61 мин
Безжалостный город
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+59 мин
Безжалостный город
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+62 мин
Безжалостный город
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+59 мин
Безжалостный город
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+62 мин
Безжалостный город
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+62 мин
Безжалостный город
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
После гибели агента под прикрытием без пяти минут прокурор Чжи Хен мин по просьбе наставника возвращается в полицию, чтобы возглавить спецгруппу по поимке местного наркобарона. В это время на криминальную арену выходит бандит Си Хен, который ведет свою опасную игру. Хен мин не остановится ни перед чем, чтобы поймать преступника. Безжалостный город диктует свои правила, в которых нет места сантиментам и жалости.
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Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb