Безжалостный город (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Безжалостный город. Сезон 1. Серия 5
Безжалостный город
1-й сезон
5-я серия
8.92013, Mujeongdosi
Криминал, Триллер18+

Офицер полиции Юн Со-мин решает найти убийцу своего друга, перейдя работать под прикрытием. Однако она попадает в лапы наркобарона, деятельность которого расследовал еe друг перед тем, как погиб.

Страна
Южная Корея
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb