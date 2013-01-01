WinkСериалыБезжалостный город1-й сезон11-я серия
8.92013, Mujeongdosi
Криминал, Мелодрама18+
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Безжалостный город (сериал, 2013) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
О сериале
Офицер полиции Юн Со-мин решает найти убийцу своего друга, перейдя работать под прикрытием. Однако она попадает в лапы наркобарона, деятельность которого расследовал еe друг перед тем, как погиб.
Сериал Безжалостный город 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb