Безжалостный город. Сезон 1. Серия 19
Wink
Сериалы
Безжалостный город
1-й сезон
19-я серия
8.92013, Mujeongdosi
Криминал, Детектив18+

Безжалостный город (сериал, 2013) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Офицер полиции Юн Со-мин решает найти убийцу своего друга, перейдя работать под прикрытием. Однако она попадает в лапы наркобарона, деятельность которого расследовал еe друг перед тем, как погиб.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb