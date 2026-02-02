Аппетит приходит во время любви. Сезон 1
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Аппетит приходит во время любви
1-й сезон

Аппетит приходит во время любви (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

8.22025, Аппетит приходит во время любви. Сезон 1 8 серий
Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жизнь Маргариты на первый взгляд кажется настолько идеальной, что многие женщины ей завидуют. Но это всего лишь красивая картинка, которая внезапно начинает рушиться. Рита расстаётся с мужем из-за его измены, её увольняют с работы, отношения с дочерью-подростком накаляются. Вскоре Рита узнаёт, что беременна от бывшего мужа… Неожиданным спасением становится ее давнее увлечение кулинарией. Рите удаётся устроиться на работу в ресторан, где с первого дня у неё не задалось общение с шеф-поваром Валерой. Только Рита и Валера ещё не подозревают, как эта встреча способна перевернуть их жизнь.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Аппетит приходит во время любви»