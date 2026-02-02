8.22025, Аппетит приходит во время любви. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Аппетит приходит во время любви (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+54 мин
Аппетит приходит во время любви
Сезон 1 Серия 1
- 18+54 мин
Аппетит приходит во время любви
Сезон 1 Серия 2
- 18+43 мин
Аппетит приходит во время любви
Сезон 1 Серия 3
- 18+48 мин
Аппетит приходит во время любви
Сезон 1 Серия 4
- 18+43 мин
Аппетит приходит во время любви
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
Аппетит приходит во время любви
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Аппетит приходит во время любви
Сезон 1 Серия 7
- 18+54 мин
Аппетит приходит во время любви
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Жизнь Маргариты на первый взгляд кажется настолько идеальной, что многие женщины ей завидуют. Но это всего лишь красивая картинка, которая внезапно начинает рушиться. Рита расстаётся с мужем из-за его измены, её увольняют с работы, отношения с дочерью-подростком накаляются. Вскоре Рита узнаёт, что беременна от бывшего мужа… Неожиданным спасением становится ее давнее увлечение кулинарией. Рите удаётся устроиться на работу в ресторан, где с первого дня у неё не задалось общение с шеф-поваром Валерой. Только Рита и Валера ещё не подозревают, как эта встреча способна перевернуть их жизнь.
Рейтинг
- ЕТРежиссёр
Евгений
Татаров
- АМАктриса
Анастасия
Морозовская
- Актёр
Ефим
Петрунин
- ЕРАктриса
Екатерина
Радченко
- Актриса
Юлия
Юрченко
- ЕМАктриса
Екатерина
Михайлова
- АНАктёр
Александр
Новик
- АКАктёр
Алена
Кахута
- Актёр
Денис
Сладков
- ЕКПродюсер
Екатерина
Константинова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- АЩПродюсер
Александр
Щелкушкин
- САПродюсер
Светлана
Анохина
- РБОператор
Роман
Бурденюк
- ДГОператор
Диана
Григорян