Жизнь Маргариты на первый взгляд кажется настолько идеальной, что многие женщины ей завидуют. Но это всего лишь красивая картинка, которая внезапно начинает рушиться. Рита расстаётся с мужем из-за его измены, её увольняют с работы, отношения с дочерью-подростком накаляются. Вскоре Рита узнаёт, что беременна от бывшего мужа… Неожиданным спасением становится ее давнее увлечение кулинарией. Рите удаётся устроиться на работу в ресторан, где с первого дня у неё не задалось общение с шеф-поваром Валерой. Только Рита и Валера ещё не подозревают, как эта встреча способна перевернуть их жизнь.

