AMC Fight Nights vs Волга MMA
Wink
Сериалы
AMC Fight Nights vs Волга MMA
AMC Fight Nights vs Волга MMA

AMC Fight Nights vs Волга MMA (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

7.02024, AMC Fight Nights vs Волга MMA 11 серий
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

AMC Fight Nights vs Волга MMA

Сюжет

Невероятный уровень ММА в Ульяновске! Турнир памяти кавалера ордена мужества Петра Минеева. Смотрите 11 захватывающих поединков по смешанным боевым единоборствам, среди которых молодой и талантливый тяжеловес, восходящая звезда российских единоборств Омар Алиев проведет титульный поединок с Казбеком Сайдалиевым.

Сериал AMC Fight Nights vs Волга MMA 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Спорт

Рейтинг