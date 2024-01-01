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AMC Fight Nights vs Волга MMA (сериал, 2024) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
7.02024, Атаев vs Сулейманов
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
Невероятный уровень ММА в Ульяновске! Турнир памяти кавалера ордена мужества Петра Минеева. Смотрите 11 захватывающих поединков по смешанным боевым единоборствам, среди которых молодой и талантливый тяжеловес, восходящая звезда российских единоборств Омар Алиев проведет титульный поедино�к с Казбеком Сайдалиевым.
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