Атаев vs Сулейманов
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AMC Fight Nights vs Волга MMA
AMC Fight Nights vs Волга MMA
Атаев vs Сулейманов

AMC Fight Nights vs Волга MMA (сериал, 2024) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

7.02024, Атаев vs Сулейманов
Спорт, Смешанные единоборства18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Невероятный уровень ММА в Ульяновске! Турнир памяти кавалера ордена мужества Петра Минеева. Смотрите 11 захватывающих поединков по смешанным боевым единоборствам, среди которых молодой и талантливый тяжеловес, восходящая звезда российских единоборств Омар Алиев проведет титульный поединок с Казбеком Сайдалиевым.

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