AMC Fight Nights vs Волга MMA
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AMC Fight Nights vs Волга MMA

AMC Fight Nights vs Волга MMA (сериал, 2024) смотреть онлайн

7.02024, AMC Fight Nights vs Волга MMA 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Невероятный уровень ММА в Ульяновске! Турнир памяти кавалера ордена мужества Петра Минеева. Смотрите 11 захватывающих поединков по смешанным боевым единоборствам, среди которых молодой и талантливый тяжеловес, восходящая звезда российских единоборств Омар Алиев проведет титульный поединок с Казбеком Сайдалиевым.

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