AMC Fight Nights vs Волга MMA (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Дадаев vs Кузнецов
7.62024, Дадаев vs Кузнецов
Спортивный, Спортивный18+

AMC Fight Nights vs Волга MMA

Невероятный уровень ММА в Ульяновске! Турнир памяти кавалера ордена мужества Петра Минеева. Смотрите 11 захватывающих поединков по смешанным боевым единоборствам, среди которых молодой и талантливый тяжеловес, восходящая звезда российских единоборств Омар Алиев проведет титульный поединок с Казбеком Сайдалиевым.

Спортивный
29 мин / 00:29

