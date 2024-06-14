AMC Fight Nights vs Волга MMA (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Магомедгаджиев vs Ахмедов
7.92024, Магомедгаджиев vs Ахмедов
Спортивный, Спортивный18+

Невероятный уровень ММА в Ульяновске! Турнир памяти кавалера ордена мужества Петра Минеева. Смотрите 11 захватывающих поединков по смешанным боевым единоборствам, среди которых молодой и талантливый тяжеловес, восходящая звезда российских единоборств Омар Алиев проведет титульный поединок с Казбеком Сайдалиевым.

Спортивный
17 мин / 00:17

