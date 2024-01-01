Шихмурзаев vs Эседуллаев
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AMC Fight Nights vs Волга MMA
AMC Fight Nights vs Волга MMA
Шихмурзаев vs Эседуллаев

AMC Fight Nights vs Волга MMA (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

7.02024, Шихмурзаев vs Эседуллаев
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

AMC Fight Nights vs Волга MMA

О сериале

Невероятный уровень ММА в Ульяновске! Турнир памяти кавалера ордена мужества Петра Минеева. Смотрите 11 захватывающих поединков по смешанным боевым единоборствам, среди которых молодой и талантливый тяжеловес, восходящая звезда российских единоборств Омар Алиев проведет титульный поединок с Казбеком Сайдалиевым.

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Жанр
Спорт
Время
9 мин / 00:09

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