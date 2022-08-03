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Агенты Щ.И.Т.
3-й сезон

Агенты Щ.И.Т. (сериал, 2015) сезон 3 смотреть онлайн

2015, Agents of S.H.I.E.L.D. 22 серии
Фантастика, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сериал основан на кинокомиксах Marvel. В центре сюжета — секретная организация Щ.И.Т и ее агент Фил Колсон. Выжив после событий фильма «Мстители», он собирает вокруг себя небольшую команду профессионалов и выходит на тропу войны с преступностью. Сезон за сезоном Колсон поднимается по карьерной лестнице, дослужившись до директора Щ.И.Та.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Триллер

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Агенты Щ.И.Т.»