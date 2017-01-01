Zомбоящик (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Сатирический коллаж из коротких скетчей в исполнении звезд телевидения, юмора и шоу-бизнеса. Шутки на грани фола затрагивают практически все самые злободневные явления российской действительности – от критики футбола до культа Ольги Бузовой. Час в компании «Zомбоящика» пролетит незаметно!



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