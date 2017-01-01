Zомбоящик (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Zомбоящик
Комедии59 мин18+
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Сюжет
Сатирический коллаж из коротких скетчей в исполнении звезд телевидения, юмора и шоу-бизнеса. Шутки на грани фола затрагивают практически все самые злободневные явления российской действительности – от критики футбола до культа Ольги Бузовой. Час в компании «Zомбоящика» пролетит незаметно!
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Информация
Рейтинг
3.2 КиноПоиск
2.7 IMDb
- Режиссёр
Константин
Смирнов
- Актёр
Гарик
Харламов
- Актёр
Гарик
Мартиросян
- Актёр
Тимур
Батрутдинов
- Актёр
Александр
Ревва
- Актёр
Павел
Воля
- ЕВАктриса
Екатерина
Варнава
- АСАктёр
Андрей
Скороход
- Актёр
Роман
Юнусов
- Актриса
Ольга
Бузова
- Актриса
Анна
Хилькевич
- Продюсер
Вячеслав
Дусмухаметов
- АДПродюсер
Артур
Джанибекян
- АЛПродюсер
Андрей
Левин
- ТБПродюсер
Таймураз
Бадзиев
- ЕПОператор
Евгений
Привин
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков