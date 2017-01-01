Zомбоящик
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Zомбоящик

Zомбоящик (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Zомбоящик
Комедии59 мин18+

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Сюжет

Сатирический коллаж из коротких скетчей в исполнении звезд телевидения, юмора и шоу-бизнеса. Шутки на грани фола затрагивают практически все самые злободневные явления российской действительности – от критики футбола до культа Ольги Бузовой. Час в компании «Zомбоящика» пролетит незаметно!

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

3.2 КиноПоиск
2.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Zомбоящик»

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