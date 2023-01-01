Wink
Фильмы
Знаменитость

Знаменитость (фильм, 1998) смотреть онлайн

1998, Celebrity
Драмы108 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Противоречивый писатель и журналист Ли Саймон, переживающий личный и творческий кризис, решил круто изменить свою монотонную и скучную жизнь, окунувшись в поисках новых ощущений в пучину пестрого мира артистической и творческой элиты. Однако, знакомясь с ее яркими и подчас шокирующими представителями, он слишком поздно понял, что головокружительная череда ночных тусовок, презентаций и страстных романтических свиданий не подарит ему ничего, кроме скандалов, разочарований и утренней головной боли.

Знаменитость смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Знаменитость»

Всё