Знаменитость (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, Celebrity
Драмы108 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Противоречивый писатель и журналист Ли Саймон, переживающий личный и творческий кризис, решил круто изменить свою монотонную и скучную жизнь, окунувшись в поисках новых ощущений в пучину пестрого мира артистической и творческой элиты. Однако, знакомясь с ее яркими и подчас шокирующими представителями, он слишком поздно понял, что головокружительная череда ночных тусовок, презентаций и страстных романтических свиданий не подарит ему ничего, кроме скандалов, разочарований и утренней головной боли.
Знаменитость смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Вуди
Аллен
- Актёр
Кеннет
Брана
- Актриса
Джуди
Дэвис
- Актриса
Фамке
Янссен
- ДМАктёр
Джо
Мантенья
- Актриса
Мелани
Гриффит
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- МЛАктёр
Майкл
Лернер
- Актёр
Хэнк
Азария
- БНАктриса
Биби
Ньювирт
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Сценарист
Вуди
Аллен
- ДДПродюсер
Джин
Думэниен
- Продюсер
Летти
Аронсон
- ДБПродюсер
Дж.Е.
Бюкейр
- РБПродюсер
Ричард
Брик
- СБХудожница
Сьюзи
Бензингер
- СКХудожница
Сьюзэн
Кауфман
- СНОператор
Свен
Нюквист