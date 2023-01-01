Знакомьтесь, Джо Блэк (фильм, 1998) смотреть онлайн
9.51998, Meet Joe Black
Мелодрамы, Драмы172 мин18+
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Сюжет
В жизни богатого и влиятельного газетного магната Уильяма Пэрриша появляется сама Смерть, принявшая обличье обворожительного молодого человека по имени Джо Блэк. Но происходит непредвиденное. Оказывается, что тело погибшего мужчины принадлежало юноше, в которого была влюблена дочь Пэрриша.
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- МБРежиссёр
Мартин
Брест
- Актёр
Брэд
Питт
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- КФАктриса
Клэр
Форлани
- ДУАктёр
Джейк
Уэбер
- МГАктриса
Марша
Гей Харден
- Актёр
Джеффри
Тэмбор
- ДСАктёр
Дэвид
С. Ховард
- ЛКАктриса
Луис
Келли-Миллер
- ДСАктриса
Джанни
Ст. Джон
- РКАктёр
Ричард
Кларк
- РОСценарист
Рон
Осборн
- ДРСценарист
Джефф
Рино
- КУСценарист
Кевин
Уэйд
- БГСценарист
Бо
Голдмэн
- МБПродюсер
Мартин
Брест
- СДПродюсер
Селия
Д. Костас
- РЛПродюсер
Рональд
Л. Швари
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ДСХудожник
Дэвид
С. Робинсон
- ДХМонтажёр
Джо
Хатшинг
- МТМонтажёр
Майкл
Троник
- ЭЛОператор
Эммануэль
Любецки
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман