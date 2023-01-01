Знакомьтесь, Джо Блэк
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Знакомьтесь, Джо Блэк

Знакомьтесь, Джо Блэк (фильм, 1998) смотреть онлайн

9.51998, Meet Joe Black
Мелодрамы, Драмы172 мин18+

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Сюжет

В жизни богатого и влиятельного газетного магната Уильяма Пэрриша появляется сама Смерть, принявшая обличье обворожительного молодого человека по имени Джо Блэк. Но происходит непредвиденное. Оказывается, что тело погибшего мужчины принадлежало юноше, в которого была влюблена дочь Пэрриша.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк»

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