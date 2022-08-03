Зловещие мертвецы: Черная книга (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Evil Dead
Ужасы87 мин18+
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О фильме
Молодая женщина Миа, пытающаяся избавиться от наркозависимости, отправляется вместе с братом и группой друзей в удалeнную хижину, где они открывают Книгу мeртвых, что приводит к ужасным последствиям…
СтранаСША, Австралия, Новая Зеландия
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ФАРежиссёр
Феде
Альварес
- ДЛАктриса
Джейн
Леви
- Актёр
Шайло
Фернандес
- ЛТАктёр
Лу
Тэйлор Пуччи
- Актриса
Джессика
Лукас
- ЭБАктриса
Элизабет
Блэкмор
- ФКАктриса
Феникс
Коннолли
- ДМАктёр
Джим
МакЛарти
- СДАктриса
Сиан
Дэвис
- СБАктёр
Стефен
Баттерворф
- КВАктёр
Карл
Виллетц
- ФАСценарист
Феде
Альварес
- РССценарист
Родольфо
Саягес
- Сценарист
Сэм
Рэйми
- БКПродюсер
Брюс
Кэмпбелл
- Продюсер
Сэм
Рэйми
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- АМОператор
Аарон
Мортон
- РБКомпозитор
Роке
Баньос