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Зловещие мертвецы: Черная книга

Зловещие мертвецы: Черная книга (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Evil Dead
Ужасы87 мин18+

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О фильме

Молодая женщина Миа, пытающаяся избавиться от наркозависимости, отправляется вместе с братом и группой друзей в удалeнную хижину, где они открывают Книгу мeртвых, что приводит к ужасным последствиям…

Страна
США, Австралия, Новая Зеландия
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зловещие мертвецы: Черная книга»