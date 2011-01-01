Железная леди (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, The Iron Lady
Драмы100 мин12+
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Сюжет
Биографический фильм о жизни премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. С момента когда она заинтересовалась политикой и до сегодняшнего дня.
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Информация
СтранаФранция, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Филлида
Ллойд
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актёр
Джим
Бродбент
- Актёр
Иэн
Глен
- ЭДАктриса
Эмма
Дьюхерст
- ВБАктриса
Виктория
Бьюик
- Актриса
Оливия
Колман
- ЭХАктёр
Энтони
Хэд
- НФАктёр
Николас
Фэррел
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- СБАктриса
Сьюзэн
Браун
- ЭМСценарист
Эби
Морган
- ДДПродюсер
Дэмиэн
Джонс
- ФИПродюсер
Франсуа
Ивернель
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- НДХудожник
Ник
Дент
- КБХудожница
Консолата
Бойл
- ДРМонтажёр
Джастин
Райт
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман