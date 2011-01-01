Железная леди
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Железная леди

Железная леди (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, The Iron Lady
Драмы100 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Биографический фильм о жизни премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. С момента когда она заинтересовалась политикой и до сегодняшнего дня.

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Информация

Страна
Франция, Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Железная леди»

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