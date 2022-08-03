Жажда странствий
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Жажда странствий

Жажда странствий (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.22012, Wanderlust
Мелодрама, Комедия93 мин18+

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О фильме

Герои фильма — самые обыкновенные жители Нью-Йорка Линда и Джордж. Они устают от города, окружения и вообще от всего. И решают, что им пора сменить обстановку. Не медля, они переезжают в небольшой спокойный городок, чтобы отдохнуть, а заодно приобщиться к местной культуре.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жажда странствий»