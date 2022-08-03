Жажда странствий (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.22012, Wanderlust
Мелодрама, Комедия93 мин18+
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О фильме
Герои фильма — самые обыкновенные жители Нью-Йорка Линда и Джордж. Они устают от города, окружения и вообще от всего. И решают, что им пора сменить обстановку. Не медля, они переезжают в небольшой спокойный городок, чтобы отдохнуть, а заодно приобщиться к местной культуре.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДУРежиссёр
Дэвид
Уэйн
- Актёр
Пол
Радд
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актёр
Джастин
Теру
- Актёр
Алан
Алда
- Актриса
Малин
Акерман
- КМАктёр
Кен
Марино
- ДЛАктёр
Джо
Ло Трульо
- Актриса
Кэтрин
Хан
- ККАктриса
Керри
Кенни
- ЛЭАктриса
Лорен
Эмброуз
- ДУСценарист
Дэвид
Уэйн
- КМСценарист
Кен
Марино
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- КМПродюсер
Кен
Марино
- Продюсер
Пол
Радд
- ДУПродюсер
Дэвид
Уэйн
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ДМХудожница
Дженнифер
М. Джентиле
- ДММонтажёр
Дэвид
Мориц
- РНМонтажёр
Роберт
Нассау
- МБОператор
Майкл
Бонвилейн
- КУКомпозитор
Крэйг
Уэдрен