Герои фильма — самые обыкновенные жители Нью-Йорка Линда и Джордж. Они устают от города, окружения и вообще от всего. И решают, что им пора сменить обстановку. Не медля, они переезжают в небольшой спокойный городок, чтобы отдохнуть, а заодно приобщиться к местной культуре.

