Земное ядро HD
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Земное ядро HD

Земное ядро HD (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.42003, The Core
Фантастика, Боевик129 мин12+

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О фильме

Геофизик Джош Кийз сделал шокирующее открытие: ядро земли перестало вращаться. Электромагнитное поле нашей планеты разрушается, и скоро Земля погибнет. Есть лишь одна надежда: Кийз с командой первоклассных ученых должен отправится в экспедицию к остановившемуся ядру на уникальном термостойком корабле, чтобы взорвать ядерный заряд. Этот взрыв должен будет заставить вращаться злополучное ядро. Путешествие к центру Земли начинается!

Страна
США, Канада, Италия, Франция, Великобритания, Германия
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
129 мин / 02:09

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Земное ядро HD»