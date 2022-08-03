Земное ядро HD (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.42003, The Core
Фантастика, Боевик129 мин12+
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О фильме
Геофизик Джош Кийз сделал шокирующее открытие: ядро земли перестало вращаться. Электромагнитное поле нашей планеты разрушается, и скоро Земля погибнет. Есть лишь одна надежда: Кийз с командой первоклассных ученых должен отправится в экспедицию к остановившемуся ядру на уникальном термостойком корабле, чтобы взорвать ядерный заряд. Этот взрыв должен будет заставить вращаться злополучное ядро. Путешествие к центру Земли начинается!
СтранаСША, Канада, Италия, Франция, Великобритания, Германия
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время129 мин / 02:09
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Джон
Эмиел
- Актёр
Аарон
Экхарт
- Актриса
Хилари
Суэнк
- Актёр
Делрой
Линдо
- Актёр
Стэнли
Туччи
- ДДАктёр
Ди
Джей Куоллс
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актёр
Чеки
Карио
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- Актриса
Элфри
Вудард
- КШАктёр
Кристофер
Шайер
- КЛСценарист
Купер
Лейн
- ДРСценарист
Джон
Роджерс
- ШБПродюсер
Шон
Бэйли
- МКПродюсер
Марк
Картье
- ДФПродюсер
Дэвид
Фостер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ЭНХудожник
Эндрю
Нескоромны
- ТРМонтажёр
Терри
Роулингс
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- Композитор
Кристофер
Янг