Геофизик Джош Кийз сделал шокирующее открытие: ядро земли перестало вращаться. Электромагнитное поле нашей планеты разрушается, и скоро Земля погибнет. Есть лишь одна надежда: Кийз с командой первоклассных ученых должен отправится в экспедицию к остановившемуся ядру на уникальном термостойком корабле, чтобы взорвать ядерный заряд. Этот взрыв должен будет заставить вращаться злополучное ядро. Путешествие к центру Земли начинается!

