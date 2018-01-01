Wink
Фильмы
Земное ядро HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Земное ядро HD»

Актёры и съёмочная группа фильма «Земное ядро HD»

Режиссёры

Джон Эмиел

Jon Amiel
Режиссёр

Актёры

Аарон Экхарт

Aaron Eckhart
АктёрDr. Joshua Keys
Хилари Суэнк

Hilary Swank
АктрисаMaj. Rebecca Childs
Делрой Линдо

Delroy Lindo
АктёрDr. Edward Brazzelton
Стэнли Туччи

Stanley Tucci
АктёрDr. Conrad Zimsky
Ди Джей Куоллс

DJ Qualls
АктёрTheodore 'Rat' Finch
Ричард Дженкинс

Richard Jenkins
АктёрLt. Gen. Thomas Purcell
Чеки Карио

Tchéky Karyo
АктёрDr. Serge Leveque (в титрах: Tcheky Karyo)
Брюс Гринвуд

Bruce Greenwood
АктёрCdr. Richard Iverson
Элфри Вудард

Alfre Woodard
АктрисаStickley
Кристофер Шайер

Christopher Shyer
АктёрDave Perry

Сценаристы

Купер Лейн

Cooper Layne
Сценарист
Джон Роджерс

John Rogers
Сценарист

Продюсеры

Шон Бэйли

Sean Bailey
Продюсер
Марк Картье

Mark Cartier
Продюсер
Дэвид Фостер

David Foster
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Марина Тарасова

Актриса дубляжа
Виктор Бохон

Актёр дубляжа
Владимир Вихров

Актёр дубляжа
Андрей Казанцев

Актёр дубляжа

Художники

Эндрю Нескоромны

Andrew Neskoromny
Художник

Монтажёры

Терри Роулингс

Terry Rawlings
Монтажёр

Операторы

Джон Линдли

John Lindley
Оператор

Композиторы

Кристофер Янг

Christopher Young
Композитор