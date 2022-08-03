Зависть богов (фильм, 2000) смотреть онлайн
9.22000, Зависть богов
Драма, Мелодрама129 мин18+
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О фильме
1983 год. Телевизионный редактор Соня и переводчик из Франции Андрэ встретились в Москве и полюбили друг друга. У Сони есть сын-подросток и муж, успешный писатель. У Андрэ тоже есть семья в Париже. И вдруг для них исчезло все, кроме внезапно нахлынувшей страсти. Несколько дней своей жизни они были абсолютно счастливы, однако боги не остались равнодушными…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Меньшов
- Актриса
Вера
Алентова
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- Актёр
Жерар
Депардье
- Актёр
Владлен
Давыдов
- Актриса
Марина
Дюжева
- Актриса
Людмила
Иванова
- Актёр
Юрий
Колокольников
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- Актриса
Ирина
Скобцева
- ММСценарист
Марина
Мареева
- Сценарист
Владимир
Меньшов
- Продюсер
Александр
Литвинов
- Продюсер
Владимир
Меньшов
- НППродюсер
Наталья
Попова
- СИМонтажёр
Светлана
Иванова
- ВАОператор
Вадим
Алисов
- ВЛКомпозитор
Виктор
Лебедев