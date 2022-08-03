Зависть богов (фильм, 2000) смотреть онлайн

1983 год. Телевизионный редактор Соня и переводчик из Франции Андрэ встретились в Москве и полюбили друг друга. У Сони есть сын-подросток и муж, успешный писатель. У Андрэ тоже есть семья в Париже. И вдруг для них исчезло все, кроме внезапно нахлынувшей страсти. Несколько дней своей жизни они были абсолютно счастливы, однако боги не остались равнодушными…

