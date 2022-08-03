Зависть богов
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Зависть богов

Зависть богов (фильм, 2000) смотреть онлайн

9.22000, Зависть богов
Драма, Мелодрама129 мин18+

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О фильме

1983 год. Телевизионный редактор Соня и переводчик из Франции Андрэ встретились в Москве и полюбили друг друга. У Сони есть сын-подросток и муж, успешный писатель. У Андрэ тоже есть семья в Париже. И вдруг для них исчезло все, кроме внезапно нахлынувшей страсти. Несколько дней своей жизни они были абсолютно счастливы, однако боги не остались равнодушными…

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
129 мин / 02:09

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зависть богов»