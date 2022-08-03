Затмение (Фильм, 2017 год) смотреть онлайн

Победить темную магию может только любовь. Мистическая драма об противостоянии двух миров.



Пережив недавнюю аварию, Алекс по стечению обстоятельств заменяет выбывшего участника на шоу экстрасенсов. Там он, сам того не зная, наделяет проклятьем другую участницу — Таню, которую он сам недавно встретил и полюбил. Но сделанного не воротишь; более того, вскоре оказывается, что оба они — всего лишь посредники в масштабной игре, которую десятки лет ведут два могущественных мага. Управляя судьбами, один из них стремится овладеть невероятной силой. Но он не учел, что у людей тоже есть воля: Алекс не готов мириться с одиночеством, грозящем Тане, как и с уготованной ему самому судьбой.



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