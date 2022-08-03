Затмение (Фильм, 2017 год) смотреть онлайн
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О фильме
Победить темную магию может только любовь. Мистическая драма об противостоянии двух миров.
Пережив недавнюю аварию, Алекс по стечению обстоятельств заменяет выбывшего участника на шоу экстрасенсов. Там он, сам того не зная, наделяет проклятьем другую участницу — Таню, которую он сам недавно встретил и полюбил. Но сделанного не воротишь; более того, вскоре оказывается, что оба они — всего лишь посредники в масштабной игре, которую десятки лет ведут два могущественных мага. Управляя судьбами, один из них стремится овладеть невероятной силой. Но он не учел, что у людей тоже есть воля: Алекс не готов мириться с одиночеством, грозящем Тане, как и с уготованной ему самому судьбой.
Сможет ли обычный авантюрист выстоять в схватке с темной силой? Фэнтези о любви и смерти с Дианой Пожарской и Александром Петровым «Затмение» — фильм 2017 года смотрите онлайн на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоSD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
- ИКРежиссёр
Иван
Кордзаия
- Актёр
Александр
Петров
- Актриса
Диана
Пожарская
- Актриса
Катя
Кабак
- Актёр
Сергей
Бурунов
- СЛАктёр
Семён
Лопатин
- Актёр
Кирилл
Козаков
- ДЯАктёр
Денис
Ясик
- Актриса
Юлия
Сулес
- АВАктёр
Алексей
Воронин
- СГАктриса
Светлана
Головина
- ЕМПродюсер
Евгений
Мелентьев
- ВДПродюсер
Виктор
Денисюк
- АКПродюсер
Александр
Куринский
- Продюсер
Артем
Аксененко
- МТХудожник
Максим
Терехов
- Оператор
Вячеслав
Лисневский