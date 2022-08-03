Защитник
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Защитник

Защитник (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Safe
Боевик, Криминал90 мин18+

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О фильме

Бывший агент элитных спецслужб спасает девочку с уникальными способностями из цепких лап Нью-Йоркской мафии. Она — единственная, кто знает код от сейфа, где хранятся миллионы долларов китайских Триад. И теперь только профессионал может защитить ее от мафии и коррумпированных полицейских.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Защитник»