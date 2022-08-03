Бывший агент элитных спецслужб спасает девочку с уникальными способностями из цепких лап Нью-Йоркской мафии. Она — единственная, кто знает код от сейфа, где хранятся миллионы долларов китайских Триад. И теперь только профессионал может защитить ее от мафии и коррумпированных полицейских.

