Защитник (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Safe
Боевик, Криминал90 мин18+
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О фильме
Бывший агент элитных спецслужб спасает девочку с уникальными способностями из цепких лап Нью-Йоркской мафии. Она — единственная, кто знает код от сейфа, где хранятся миллионы долларов китайских Триад. И теперь только профессионал может защитить ее от мафии и коррумпированных полицейских.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- БЯРежиссёр
Боаз
Якин
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- КЧАктриса
Катрин
Чан
- Актёр
Роберт
Джон Бёрк
- РЛАктёр
Регги
Ли
- ДХАктёр
Джеймс
Хун
- Актёр
Энсон
Маунт
- КСАктёр
Крис
Сарандон
- ШТАктёр
Шандор
Течи
- ДСАктёр
Джозеф
Сикора
- Актёр
Игорь
Жижикин
- БЯСценарист
Боаз
Якин
- Продюсер
Лоуренс
Бендер
- ДБПродюсер
Дэна
Брунетти
- СФПродюсер
Стюарт
Форд
- Продюсер
Брайан
Кэвэна-Джонс
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- МЕАктриса дубляжа
Мария
Емельянова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- СЧОператор
Стефан
Чапски
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо