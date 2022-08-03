Замбезия (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Zambezia
Мультфильм, Комедия79 мин0+
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О фильме
Юный соколeнок по имени Кай собирается в путешествие к заветному птичьему городку Замбезия, в котором он от всей души желает отыскать новых друзей, которые бы скрасили его одиночество и не оставили в беде. Однако для начала ему необходимо преодолеть путь, который полон опасностей и неожиданных поворотов.
СтранаЮАР, США, Нидерланды
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- УТРежиссёр
Уэйн
Тонли
- ЛНАктёр
Леонард
Нимой
- ДСАктёр
Джереми
Суарес
- Актриса
Эбигейл
Бреслин
- Актёр
Джефф
Голдблюм
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- ДЛАктриса
Дженифер
Льюис
- Актёр
Джим
Каммингс
- ДМАктёр
Джамал
Миксон
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- ДШАктёр
Дэвид
Шонесси
- УТСценарист
Уэйн
Тонли
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актёр дубляжа
Фёдор
Добронравов
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ЕДАктёр дубляжа
Евгений
Донских
- БРКомпозитор
Брюс
Ретиф