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Замбезия

Замбезия (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Zambezia
Мультфильм, Комедия79 мин0+

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О фильме

Юный соколeнок по имени Кай собирается в путешествие к заветному птичьему городку Замбезия, в котором он от всей души желает отыскать новых друзей, которые бы скрасили его одиночество и не оставили в беде. Однако для начала ему необходимо преодолеть путь, который полон опасностей и неожиданных поворотов.

Страна
ЮАР, США, Нидерланды
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Замбезия»