Юный соколeнок по имени Кай собирается в путешествие к заветному птичьему городку Замбезия, в котором он от всей души желает отыскать новых друзей, которые бы скрасили его одиночество и не оставили в беде. Однако для начала ему необходимо преодолеть путь, который полон опасностей и неожиданных поворотов.

