Заложница
Wink
Фильмы
Заложница

Заложница (фильм, 2007) смотреть онлайн

9.42007, Taken
Боевики, Триллеры89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Отец-телохранитель на тропе войны. Криминальный боевик по сценарию Люка Бессона.

Бывший сотрудник ЦРУ Брайан Миллс давно привык к опасности: такая у него работа. Однако он не готов ставить под удар свою семью и поэтому излишне опекает дочку Ким. Скрепя сердце заботливый отец отпускает девушку с подругой в Париж, как вдруг их обеих похищает мафия. Брайан прилетает в Париж и, используя связи, начинает идти по следу. У него есть всего 96 часов, чтобы докопаться до правды и найти дочь. Справится ли ветеран разведки с албанскими мафиози?

Мэгги Грэйс, Фамке Янссен и Лиам Нисон в триллере «Заложница». Смотреть онлайн фильм 2007 года можно на видеосервисе Wink.

Заложница смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заложница»

Всё