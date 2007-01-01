Заложница (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Отец-телохранитель на тропе войны. Криминальный боевик по сценарию Люка Бессона.



Бывший сотрудник ЦРУ Брайан Миллс давно привык к опасности: такая у него работа. Однако он не готов ставить под удар свою семью и поэтому излишне опекает дочку Ким. Скрепя сердце заботливый отец отпускает девушку с подругой в Париж, как вдруг их обеих похищает мафия. Брайан прилетает в Париж и, используя связи, начинает идти по следу. У него есть всего 96 часов, чтобы докопаться до правды и найти дочь. Справится ли ветеран разведки с албанскими мафиози?



Мэгги Грэйс, Фамке Янссен и Лиам Нисон в триллере «Заложница». Смотреть онлайн фильм 2007 года можно на видеосервисе Wink.



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