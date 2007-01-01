Заложница (фильм, 2007) смотреть онлайн
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Сюжет
Отец-телохранитель на тропе войны. Криминальный боевик по сценарию Люка Бессона.
Бывший сотрудник ЦРУ Брайан Миллс давно привык к опасности: такая у него работа. Однако он не готов ставить под удар свою семью и поэтому излишне опекает дочку Ким. Скрепя сердце заботливый отец отпускает девушку с подругой в Париж, как вдруг их обеих похищает мафия. Брайан прилетает в Париж и, используя связи, начинает идти по следу. У него есть всего 96 часов, чтобы докопаться до правды и найти дочь. Справится ли ветеран разведки с албанскими мафиози?
Мэгги Грэйс, Фамке Янссен и Лиам Нисон в триллере «Заложница». Смотреть онлайн фильм 2007 года можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ПМРежиссёр
Пьер
Морель
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актриса
Мэ�гги
Грэйс
- Актриса
Фамке
Янссен
- ОРАктёр
Оливье
Рабурден
- ЛОАктёр
Лиленд
Орсер
- Актёр
Ксандер
Беркли
- ХВАктриса
Холли
Вэлэнс
- ДГАктёр
Джон
Грайз
- Актёр
Дэвид
Уоршофски
- ЖУАктёр
Жерар
Уоткинс
- Сценарист
Люк
Бессон
- РМСценарист
Роберт
Марк Кэмен
- Продюсер
Люк
Бессон
- ДХПродюсер
Дидье
Хорау
- ФЛПродюсер
Франк
Лебретон
- ММПродюсер
Мишель
Мандавилль
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- КБХудожница
Корина
Бруан
- АПХудожник
Ален
Питрель
- МАОператор
Мишель
Абрамович
- НМКомпозитор
Натэниел
Мекали