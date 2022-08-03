Заложники дьявола (фильм, 1993) смотреть онлайн
1993, Заложники дьявола
Мелодрама, Криминал103 мин18+
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О фильме
В российском курортном городе царит произвол: глава ОБХСС Киреев возглавляет милицейскую мафию. В руки прокурора Рыбкина попадает видеокассета, изобличающая не только Киреева, но и его высокопоставленных покровителей из Москвы…
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.5 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Косарев
- ПВАктёр
Пётр
Вельяминов
- Актёр
Михаил
Глузский
- АКАктёр
Александр
Косарев
- Актриса
Наталья
Гундарева
- Актёр
Александр
Панкратов-Чёрный
- Актриса
Татьяна
Васильева
- Актёр
Иван
Лапиков
- РФАктёр
Роман
Филиппов
- ГМАктриса
Габриэлла
Мариани
- ВЕАктёр
Валерий
Еремичев
- АБСценарист
Анатолий
Безуглов
- АКСценарист
Александр
Косарев
- РСАктёр дубляжа
Рогволд
Суховерко
- СМХудожница
Светлана
Медовая
- ВИМонтажёр
Валентина
Игнатова
- ВФОператор
Владимир
Фастенко
- ИККомпозитор
Игорь
Крутой