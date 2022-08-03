Заложники дьявола
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Заложники дьявола

Заложники дьявола (фильм, 1993) смотреть онлайн

1993, Заложники дьявола
Мелодрама, Криминал103 мин18+

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О фильме

В российском курортном городе царит произвол: глава ОБХСС Киреев возглавляет милицейскую мафию. В руки прокурора Рыбкина попадает видеокассета, изобличающая не только Киреева, но и его высокопоставленных покровителей из Москвы…

Страна
Италия, Россия
Жанр
Криминал, Мелодрама
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заложники дьявола»