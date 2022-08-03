Залетчики (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Залетчики
Комедия79 мин18+
О фильме
Два незадачливых героя, один из которых мечтает стать летчиком, а другой - актером, случайно получают шанс исполнить свои мечты на съемочной площадке нового фильма. Однако в первой же сцене они умудряются разбить вертолет спонсора. Чтобы возместить ущерб приятели вынуждены пуститься во все тяжкие...
Рейтинг
1.4 КиноПоиск
1.2 IMDb
- Режиссёр
Кирилл
Кузин
- ИГАктёр
Илья
Глинников
- ВТАктёр
Вано
Тугуши
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Вадим
Галыгин
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- Актёр
Юрий
Цурило
- АВАктёр
Александр
Веремюк
- КДАктёр
Карел
Добры
- ЛРСценарист
Лидия
Раевская
- НРПродюсер
Наталья
Расторопнова
- ЛШПродюсер
Людмила
Шипулина
- ЕППродюсер
Екатерина
Протопопова
- АВПродюсер
Анна
Виноградова
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- УХОператор
Улугбек
Хамраев
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко