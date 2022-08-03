Залетчики (фильм, 2014) смотреть онлайн

Два незадачливых героя, один из которых мечтает стать летчиком, а другой - актером, случайно получают шанс исполнить свои мечты на съемочной площадке нового фильма. Однако в первой же сцене они умудряются разбить вертолет спонсора. Чтобы возместить ущерб приятели вынуждены пуститься во все тяжкие...

