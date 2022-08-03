Залетчики (фильм, 2014) смотреть онлайн

Wink
Залетчики

2014, Залетчики
Комедия79 мин18+

О фильме

Два незадачливых героя, один из которых мечтает стать летчиком, а другой - актером, случайно получают шанс исполнить свои мечты на съемочной площадке нового фильма. Однако в первой же сцене они умудряются разбить вертолет спонсора. Чтобы возместить ущерб приятели вынуждены пуститься во все тяжкие...

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

1.4 КиноПоиск
1.2 IMDb

