Закрой глаза (фильм, 2015) смотреть онлайн
6.02015, Закрой глаза
Фэнтези106 мин16+
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Сюжет
Загадочный ночной гость-призрак, рожденный фантазией маленького мальчика, умеет превратить каждую ночь в захватывающее приключение и стать мальчику другом, учителем и проводником в новые миры.
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Информация
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ОСРежиссёр
Ольга
Субботина
- ГБАктёр
Гоша
Бондарев
- СХАктриса
Софья
Хилькова
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актёр
Анатолий
Белый
- Актриса
Анна
Хилькевич
- Актриса
Валентина
Талызина
- НКАктриса
Нина
Корниенко
- МСАктриса
Мириам
Сехон
- ПТАктриса
Полина
Тарасова
- АМАктриса
Анастасия
Малахиева
- АРСценарист
Александр
Родионов
- Продюсер
Андрей
Сигле
- Продюсер
Екатерина
Борисова
- ЛШПродюсер
Леонид
Шуб
- АММонтажёр
Анна
Масс
- ЕКОператор
Евгений
Корженков
- ДЛКомпозитор
Джонни
Ли Майклс
- КШКомпозитор
Константин
Шевелев