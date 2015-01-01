Закрой глаза
Wink
Фильмы
Закрой глаза

Закрой глаза (фильм, 2015) смотреть онлайн

6.02015, Закрой глаза
Фэнтези106 мин16+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Загадочный ночной гость-призрак, рожденный фантазией маленького мальчика, умеет превратить каждую ночь в захватывающее приключение и стать мальчику другом, учителем и проводником в новые миры.

Закрой глаза смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Фэнтези

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Закрой глаза»

Всё