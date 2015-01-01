Закрой глаза (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Загадочный ночной гость-призрак, рожденный фантазией маленького мальчика, умеет превратить каждую ночь в захватывающее приключение и стать мальчику другом, учителем и проводником в новые миры.



Закрой глаза смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.