Заговорщица (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Детективная драма великого Роберта Редфорда «Заговорщица», основанная на реальных событиях, онлайн и в хорошем качестве придется по вкусу всем любителям исторического кино и впечатлит мастерскими актерскими работами Робин Райт и Джеймса МакЭвоя.



Через несколько дней после окончания Гражданской войны президент США Авраам Линкольн становится жертвой смертельного покушения в театре. Во время спектакля в главу государства стреляет один из актеров – Джон Уилкс Бут, оказавшийся членом банды, готовящей антиправительственный заговор. Бута вскоре удается найти и казнить. Большую часть его соратников вскоре постигает та же судьба, но власти не успокоятся, пока не повесят всех причастных к преступлению. Среди них Мэри Сарретт (Робин Райт) – одинокая немолодая владелица пансиона, где проходили встречи заговорщиков. За ее защиту перед военным трибуналом неохотно берется молодой адвокат Фредерик Эйкен (Джеймс МакЭвой), который со временем проникается доверием к подсудимой и понимает, что женщина – лишь пешка в правительственной игре. Удастся ли Эйкену доказать невиновность Сарретт, вы узнаете совершенно бесплатно, посмотрев историческую драму Роберта Редфорда «Заговорщица» онлайн.



Заговорщица смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.