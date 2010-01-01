Заговорщица (фильм, 2010) смотреть онлайн
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Детективная драма великого Роберта Редфорда «Заговорщица», основанная на реальных событиях, онлайн и в хорошем качестве придется по вкусу всем любителям исторического кино и впечатлит мастерскими актерскими работами Робин Райт и Джеймса МакЭвоя.
Через несколько дней после окончания Гражданской войны президент США Авраам Линкольн становится жертвой смертельного покушения в театре. Во время спектакля в главу государства стреляет один из актеров – Джон Уилкс Бут, оказавшийся членом банды, готовящей антиправительственный заговор. Бута вскоре удается найти и казнить. Большую часть его соратников вскоре постигает та же судьба, но власти не успокоятся, пока не повесят всех причастных к преступлению. Среди них Мэри Сарретт (Робин Райт) – одинокая немолодая владелица пансиона, где проходили встречи заговорщиков. За ее защиту перед военным трибуналом неохотно берется молодой адвокат Фредерик Эйкен (Джеймс МакЭвой), который со временем проникается доверием к подсудимой и понимает, что женщина – лишь пешка в правительственной игре. Удастся ли Эйкену доказать невиновность Сарретт, вы узнаете совершенно бесплатно, посмотрев историческую драму Роберта Редфорда «Заговорщица» онлайн.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Редфорд
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- Актриса
Робин
Райт
- ККАктёр
Кевин
Клайн
- Актриса
Эван
Рэйчел Вуд
- Актёр
Том
Уилкин�сон
- Актёр
Джастин
Лонг
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- Актёр
Джеймс
Бэдж Дейл
- Актёр
Колм
Мини
- Актриса
Алексис
Бледел
- ГБСценарист
Грегори
Бернштейн
- Продюсер
Билл
Холдермэн
- Продюсер
Роберт
Редфорд
- Продюсер
Грег
Шапиро
- МГХудожник
Марк
Гарнер
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- КММонтажёр
Крэйг
МакКэй
- НТОператор
Ньютон
Томас Сиге�л
- МАКомпозитор
Марк
Айшем