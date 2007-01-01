Зачарованная
Wink
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Зачарованная
9.22007, Enchanted
Комедии, Кино для детей103 мин12+

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Зачарованная (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Из красивой сказки в суровую реальность: невеста принца попадает... на Манхэттен. Мюзикл о двух мирах и любви, которая преодолеет все.

Жизель — героиня из мира сказки; как и положено, в ее жизни появляется прекрасный принц, и вот-вот должна состояться свадьба... но мачехе жениха это не по нраву. Чтобы предотвратить союз, она отправляет Жизель как можно дальше, так чтобы принц ее не нашел, — и девушка оказывается посреди шумного Нью-Йорка. Она никогда не видела машин и небоскребов и никого здесь не знает, но волей судьбы попадает в дом Роберта и его дочки Морган. Успешному юристу некогда разбираться с безумной гостьей, но у судьбы свои планы — ведь чудо может случиться и на Манхэттене.

Найдет ли Жизель свою любовь и вернется ли домой? Эми Адамс, Джеймс Марсден и Патрик Демпси в волшебной комедии «Зачарованная» — фильм смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зачарованная»

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