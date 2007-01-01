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Зачарованная (фильм, 2007) смотреть онлайн
Сюжет
Из красивой сказки в суровую реальность: невеста принца попадает... на Манхэттен. Мюзикл о двух мирах и любви, которая преодолеет все.
Жизель — героиня из мира сказки; как и положено, в ее жизни поя�вляется прекрасный принц, и вот-вот должна состояться свадьба... но мачехе жениха это не по нраву. Чтобы предотвратить союз, она отправляет Жизель как можно дальше, так чтобы принц ее не нашел, — и девушка оказывается посреди шумного Нью-Йорка. Она никогда не видела машин и небоскребов и никого здесь не знает, но волей судьбы попадает в дом Роберта и его дочки Морган. Успешному юристу некогда разбираться с безумной гостьей, но у судьбы свои планы — ведь чудо может случиться и на Манхэттене.
Найдет ли Жизель свою любовь и вернется ли домой? Эми Адамс, Джеймс Марсден и Патрик Демпси в волшебной комедии «Зачарованная» — фильм смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- КЛРежиссёр
Кевин
Лима
- Актриса
Эми
Адамс
- Актёр
Патрик
Демпси
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актёр
Тимоти
Сполл
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- ИМАктр�иса
Идина
Мензел
- РКАктриса
Рэйчел
Кови
- Актриса
Джули
Эндрюс
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- КЛАктёр
Кевин
Лима
- БКСценарист
Билл
Келли
- Продюсер
Барри
Джозефсон
- Продюсер
Барри
Зонненфельд
- ММАктриса дубляжа
Марина
Максимова
- Актёр дубляжа
Александр
Белоногов
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафиуллин
- АПАктёр дубляжа
Александр
Панайотов
- ЕГАктёр дубляжа
Евгений
Герчаков
- ДКХудожник
Джон
Касарда
- ММХудожница
Мона
Мэй
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- ГПМонтажёр
Грегори
Перлер
- САМонтажёр
Стивен
А. Роттер
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- АМКомпозитор
Алан
Менкен