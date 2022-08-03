Я знаю, что вы сделали прошлым летом
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Я знаю, что вы сделали прошлым летом

Я знаю, что вы сделали прошлым летом (фильм, 1997) смотреть онлайн

8.51997, I Know What You Did Last Summer
Ужасы, Триллер96 мин18+

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О фильме

Компания выпускников весело провела вечер на берегу моря. Возвращаясь на машине домой, они сбивают непонятно откуда взявшегося человека. Решив, что он мертв, и не желая лишних неприятностей, они сбрасывают тело в море.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»