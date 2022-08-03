Я знаю, что вы сделали прошлым летом (фильм, 1997) смотреть онлайн
8.51997, I Know What You Did Last Summer
Ужасы, Триллер96 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДГРежиссёр
Джим
Гиллеспи
- Актриса
Дженнифер
Лав Хьюитт
- СМАктриса
Сара
Мишель Геллар
- Актёр
Райан
Филипп
- ФПАктёр
Фредди
Принц мл.
- Актёр
Мьюз
Уотсон
- Актриса
Бриджит
Уилсон
- ЭХАктриса
Энн
Хеч
- Актёр
Джонни
Галэки
- СГАктёр
Стюарт
Грир
- ДДАктёр
Дж.
Дон Фергюсон
- КУСценарист
Кевин
Уильямсон
- ЛДСценарист
Лоис
Дункан
- СЧПродюсер
Стоукли
Чаффин
- ЭФПродюсер
Эрик
Фейг
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- КЭХудожница
Катрин
Эдейр
- ДЭХудожник
Джеймс
Эдвард Феррелл мл.
- СММонтажёр
Стив
Миркович
- ДКОператор
Дэнис
Кроссан
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни