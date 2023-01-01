Wink
Фильмы
Я все еще здесь: Потерянный год Хоакина Феникса
Актёры и съёмочная группа фильма «Я все еще здесь: Потерянный год Хоакина Феникса»

Актёры и съёмочная группа фильма «Я все еще здесь: Потерянный год Хоакина Феникса»

Режиссёры

Кейси Аффлек

Кейси Аффлек

Casey Affleck
Режиссёр

Актёры

Хоакин Феникс

Хоакин Феникс

Joaquin Phoenix
АктёрJoaquin Phoenix
Энтони Лэнгдон

Энтони Лэнгдон

Antony Langdon
АктёрAnton
Кэри Перлофф

Кэри Перлофф

Carey Perloff
АктёрPlay Director
Ларри МакХэйл

Ларри МакХэйл

Larry McHale
АктёрLarry McHale
Кейси Аффлек

Кейси Аффлек

Casey Affleck
АктёрCasey Affleck
Джек Николсон

Джек Николсон

Jack Nicholson
АктёрJack Nicholson
Билли Кристал

Билли Кристал

Billy Crystal
АктёрBilly Crystal
Дэнни Гловер

Дэнни Гловер

Danny Glover
АктёрDanny Glover
Брюс Уиллис

Брюс Уиллис

Bruce Willis
Актёр
Робин Райт

Робин Райт

Robin Wright
АктрисаRobin Wright

Сценаристы

Кейси Аффлек

Кейси Аффлек

Casey Affleck
Сценарист
Хоакин Феникс

Хоакин Феникс

Joaquin Phoenix
Сценарист

Продюсеры

Кейси Аффлек

Кейси Аффлек

Casey Affleck
Продюсер
Хоакин Феникс

Хоакин Феникс

Joaquin Phoenix
Продюсер
Аманда Уайт

Аманда Уайт

Amanda White
Продюсер
Николь Акасио

Николь Акасио

Nicole Acacio
Продюсер

Монтажёры

Кейси Аффлек

Кейси Аффлек

Casey Affleck
Монтажёр
Доди Дорн

Доди Дорн

Dody Dorn
Монтажёр

Операторы

Кейси Аффлек

Кейси Аффлек

Casey Affleck
Оператор