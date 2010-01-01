Я все еще здесь: Потерянный год Хоакина Феникса (фильм, 2010) смотреть онлайн
6.72010, I'm Still Here
Драмы, Комедии102 мин18+
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О фильме
Однажды Феникс заявляет, что покидает кинематограф, чтобы заняться хип-хопом. Потом актер перестает стричься и бриться, становясь всe более асоциальным. В чем причина странного поведения звезды? А, может быть, всe это мистификация? Если да, то в чем ее смысл? Смотрите и узнаете!
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Кейси
Аффлек
- Актёр
Хоакин
Феникс
- Актёр
Энтони
Лэнгдон
- КПАктёр
Кэри
Перлофф
- ЛМАктёр
Ларри
МакХэйл
- Актёр
Кейси
Аффлек
- Актёр
Джек
Николсон
- БКАктёр
Билли
Кристал
- Актёр
Дэнни
Гловер
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актриса
Робин
Райт
- Сценарист
Кейси
Аффлек
- Сценарист
Хоакин
Феникс
- Продюсер
Кейси
Аффлек
- Продюсер
Хоакин
Феникс
- АУПродюсер
Аманда
Уайт
- НАПродюсер
Николь
Акасио
- Монтажёр
Кейси
Аффлек
- ДДМонтажёр
Доди
Дорн
- Оператор
Кейси
Аффлек