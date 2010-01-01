Я все еще здесь: Потерянный год Хоакина Феникса
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Я все еще здесь: Потерянный год Хоакина Феникса

Я все еще здесь: Потерянный год Хоакина Феникса (фильм, 2010) смотреть онлайн

6.72010, I'm Still Here
Драмы, Комедии102 мин18+

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О фильме

Однажды Феникс заявляет, что покидает кинематограф, чтобы заняться хип-хопом. Потом актер перестает стричься и бриться, становясь всe более асоциальным. В чем причина странного поведения звезды? А, может быть, всe это мистификация? Если да, то в чем ее смысл? Смотрите и узнаете!

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Страна
США
Жанр
Комедии, Драмы
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я все еще здесь: Потерянный год Хоакина Феникса»