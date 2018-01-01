Wink
Я худею
Актёры и съёмочная группа фильма «Я худею»

Режиссёры

Алексей Нужный

Режиссёр

Актёры

Александра Бортич

АктрисаАнна
Ирина Горбачёва

АктрисаНаташа
Сергей Шнуров

Актёротец Анны
Евгений Кулик

АктёрНиколай
Роман Курцын

АктёрЖеня
Александр Пташенчук

АктёрДимас
Елена Валюшкина

Актрисамать Анны
Валерия Дергилева

АктрисаКристина
Андрей Трушин

Актёрфитнес-инструктор
Олег Кассин

АктёрГриша

Сценаристы

Николай Куликов

Сценарист
Алексей Нужный

Сценарист
Константин Майер

Сценарист

Продюсеры

Сергей Корнихин

Продюсер
Николай Куликов

Продюсер
Алексей Нужный

Продюсер
Алена Кремер

Продюсер

Монтажёры

Авет Оганесян

Монтажёр

Операторы

Кирилл Клепалов

Оператор

Композиторы

Дмитрий Ланской

Композитор
Дмитрий Емельянов

Композитор