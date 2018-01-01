Wink
Фильмы
Я, Франкенштейн
Актёры и съёмочная группа фильма «Я, Франкенштейн»

Актёры и съёмочная группа фильма «Я, Франкенштейн»

Режиссёры

Стюарт Битти

Стюарт Битти

Stuart Beattie
Режиссёр

Актёры

Аарон Экхарт

Аарон Экхарт

Aaron Eckhart
АктёрAdam
Ивонн Страховски

Ивонн Страховски

Yvonne Strahovski
АктрисаTerra
Миранда Отто

Миранда Отто

Miranda Otto
АктрисаLeonore
Билл Найи

Билл Найи

Bill Nighy
АктёрNaberius
Джай Кортни

Джай Кортни

Jai Courtney
АктёрGideon
Сократис Отто

Сократис Отто

Socratis Otto
АктёрZuriel
Аден Янг

Аден Янг

Aden Young
АктёрVictor Frankenstein
Кэйтлин Стэйси

Кэйтлин Стэйси

Caitlin Stasey
АктрисаKeziah
Махеш Джаду

Махеш Джаду

Mahesh Jadu
АктёрOphir
Стив Музакис

Стив Музакис

Steve Mouzakis
АктёрHelek

Сценаристы

Стюарт Битти

Стюарт Битти

Stuart Beattie
Сценарист
Кевин Гревье

Кевин Гревье

Kevin Grevioux
Сценарист
Мэри Шелли

Мэри Шелли

Mary Shelley
Сценарист

Продюсеры

Сидни Киммел

Сидни Киммел

Sidney Kimmel
Продюсер
Гари Лучези

Гари Лучези

Gary Lucchesi
Продюсер
Эндрю Мэйсон

Эндрю Мэйсон

Andrew Mason
Продюсер
Том Розенберг

Том Розенберг

Tom Rosenberg
Продюсер

Актёры дубляжа

Радик Мухаметзянов

Радик Мухаметзянов

Актёр дубляжа
Наталья Грачёва

Наталья Грачёва

Актриса дубляжа
Елена Харитонова

Елена Харитонова

Актриса дубляжа
Валерий Сторожик

Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Илья Исаев

Илья Исаев

Актёр дубляжа

Художники

Кэппи Айрлэнд

Кэппи Айрлэнд

Cappi Ireland
Художница

Операторы

Росс Эмери

Росс Эмери

Ross Emery
Оператор

Композиторы

Райнхольд Хайль

Райнхольд Хайль

Reinhold Heil
Композитор