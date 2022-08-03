Взрывная игра (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Бывший хакер Орландо пытается исправиться и покончить с преступным прошлым. Он готовится провести обычный рабочий день в офисе IT-компании, но вскоре обнаруживает, что его компьютер взломан таинственным кибер-террористом, а к его стулу подключена бомба. Злодей не шутит – в городе уже произошла серия взрывов. Теперь Орландо нужно выполнять его указания, чтобы остаться в живых самому и спасти своих близких.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ДКРежиссёр
Джеймс
Каллен Брэссак
- Актёр
Мэл
Гибсон
- ШДАктриса
Шеннен
Доэрти
- КДАктёр
Кевин
Диллон
- МУАктёр
Майкл
Уэлш
- СААктёр
Сэм
Асгари
- ДСАктёр
Джонатан
Стоддард
- Актриса
Лидия
Халл
- ЭСАктёр
Эдди
Стиплз
- Актёр
Кит
Джардин
- ЛЛСценарист
Леон
Лангфорд
- КУСценарист
Коллин
Уоттс
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ШСПродюсер
Шон
Сангани
- ЧАПродюсер
Чад
А. Верди
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- НКАктёр дубляжа
Никита
Крахмалев
- АДАктёр дубляжа
Антон
Денисов
- ДТХудожница
Джойс
Татлер
- КТХудожница
Ким
Тружильо
- БКОператор
Брайан
Косс