Взрывная игра
Wink
Фильмы
Взрывная игра
7.42022, Hot Seat
Триллер, Боевик94 мин18+

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Взрывная игра (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Бывший хакер Орландо пытается исправиться и покончить с преступным прошлым. Он готовится провести обычный рабочий день в офисе IT-компании, но вскоре обнаруживает, что его компьютер взломан таинственным кибер-террористом, а к его стулу подключена бомба. Злодей не шутит – в городе уже произошла серия взрывов. Теперь Орландо нужно выполнять его указания, чтобы остаться в живых самому и спасти своих близких.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Взрывная игра»