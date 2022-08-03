Бывший хакер Орландо пытается исправиться и покончить с преступным прошлым. Он готовится провести обычный рабочий день в офисе IT-компании, но вскоре обнаруживает, что его компьютер взломан таинственным кибер-террористом, а к его стулу подключена бомба. Злодей не шутит – в городе уже произошла серия взрывов. Теперь Орландо нужно выполнять его указания, чтобы остаться в живых самому и спасти своих близких.

