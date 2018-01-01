Wink
Выживут только любовники
Актёры и съёмочная группа фильма «Выживут только любовники»

Режиссёры

Джим Джармуш

Jim Jarmusch
Режиссёр

Актёры

Тильда Суинтон

Tilda Swinton
АктрисаEve
Том Хиддлстон

Tom Hiddleston
АктёрAdam
Антон Ельчин

Anton Yelchin
АктёрIan
Миа Васиковска

Mia Wasikowska
АктрисаAva
Джеффри Райт

Jeffrey Wright
АктёрDr. Watson
Слиман Дази

Slimane Dazi
АктёрBilal
Джон Хёрт

John Hurt
АктёрChristopher Marlowe
Картер Логан

Carter Logan
АктёрScott
Орели Тепо

Aurélie Thépaut
АктрисаFlight Attendant
Али Эмин

Ali Amine
АктёрTaxi Driver

Сценаристы

Джим Джармуш

Jim Jarmusch
Сценарист

Продюсеры

Рейнхард Брюндиг

Reinhard Brundig
Продюсер
Джереми Томас

Jeremy Thomas
Продюсер
Скотт Фергюсон

Scott Ferguson
Продюсер

Актёры дубляжа

Любовь Германова

Актриса дубляжа
Илья Исаев

Актёр дубляжа
Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Вероника Саркисова

Актриса дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа

Художники

Бина Дайгелер

Bina Daigeler
Художница

Монтажёры

Аффонсо Гонсалвес

Affonso Gonçalves
Монтажёр

Операторы

Йорик Ле Со

Yorick Le Saux
Оператор

Композиторы

Йозеф ван Виссем

Jozef van Wissem
Композитор