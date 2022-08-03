Выживут только любовники (фильм, 2013) смотреть онлайн

История древних вампиров Адама и Евы. Адам — рокер из Детройта. Он хочет тишины, покоя, и тихо ненавидит «зомби» (так вампиры зовут людей). Ева же — напротив, весьма жизнерадостная вампирелла. Она приезжает вытаскивать своего любовника из пучины депрессии. Но идиллию нарушает младшая сестра Евы — Ава.

