Вторжение (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.42007, The Invasion
Фантастика, Триллер95 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
История о таинственной эпидемии, которую насылают на жителей маленького городка внедрившиеся на планету инопланетяне. Героине Николь Кидман, психиатру из Вашингтона, удается найти причину непонятных изменений в поведении людей этого города.
СтранаСША, Австралия
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоFull HD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ОХРежиссёр
Оливер
Хиршбигель
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Дэниэл
Крэйг
- ДНАктёр
Джереми
Нортэм
- ДБАктёр
Джексон
Бонд
- Актёр
Джеффри
Райт
- ВКАктриса
Вероника
Картрайт
- ЙЗАктёр
Йозеф
Зоммер
- СУАктриса
Селия
Уэстон
- РРАктёр
Роджер
Рис
- ЭБАктёр
Эрик
Бенжамин
- ДКСценарист
Дэйв
Кайганич
- ДФСценарист
Джек
Финней
- Продюсер
Брюс
Берман
- ДДПродюсер
Даг
Дэвисон
- Продюсер
Сьюзан
Дауни
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- ЖУХудожница
Жаклин
Уэст
- ЛМХудожница
Лесли
МакКарти-Франкенхаймер
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- РКОператор
Райнер
Клаусманн
- Композитор
Джон
Оттмен