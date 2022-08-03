Вторжение
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Вторжение

Вторжение (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.42007, The Invasion
Фантастика, Триллер95 мин18+

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О фильме

История о таинственной эпидемии, которую насылают на жителей маленького городка внедрившиеся на планету инопланетяне. Героине Николь Кидман, психиатру из Вашингтона, удается найти причину непонятных изменений в поведении людей этого города.

Страна
США, Австралия
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вторжение»