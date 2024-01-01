Фильм Всё, что тебя касается
О фильме
«Все, что тебя касается» (фильм 2024) — музыкальное роуд-муви от режиссера сказок «По щучьему велению» и «Огниво». Козырь ленты — саундтрек из хитов группы «Звери» и живые кадры с их грандиозного концерта с аудиторией более 45 тысяч человек.
17-летняя Маша выросла без отца и думал�а, что он ее бросил, пока однажды не нашла дома письмо, адресованное Павлу Соколову. Так девочка-подросток узнала, что мама познакомилась с папой на выступлении «Зверей» 18 лет назад, после чего тот ушел в армию и исчез. Втайне от матери Маша сбегает из дома, чтобы поехать в столицу и найти отца. Все, что у нее есть, — это имя, фотография и информация о том, что Павел Соколов собирается на юбилейный концерт рок-группы в Москве. Впереди смелую Машу ждет длинная дорога, полная открытий, сомнений и надежды. Сможет ли она найти папу среди десятков тысяч людей на гигантском концерте?
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Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Войтинский
- РВАктёр
Родион
Вьюшкин
- ВКАктёр
Вячеслав
Кулаков
- Актёр
Тимофей
Кочнев
- Актриса
Валерия
Ланская
- Актриса
Маша
Кошина
- ВЩАктёр
Виталий
Щербина
- Актриса
Зоя
Бербер
- Актёр
Рома
Зверь
- Актёр
Виктор
Хориняк
- ММСценарист
Мария
Матвеева
- ВРСценарист
Василий
Ровенский
- Сценарист
Александр
Войтинский
- ВРПродюсер
Владлена
Рекст
- Продюсер
Рома
Зверь
- ВРПродюсер
Василий
Ровенский
- Продюсер
Максим
Рогальский
- АШХудожник
Александр
Шулюк
- Композитор
Рома
Зверь