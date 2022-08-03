Все умрут, а я останусь (фильм, 2008) смотреть онлайн

Готовящаяся дискотека разрушает отношения трех школьниц, давших клятву не предавать друг друга. Фильм «Все умрут, а я останусь» — пронзительная драма, отмеченная призами Каннского кинофестиваля, ставшая полнометражным игровым дебютом режиссера Валерии Гай Германики.



Девятиклассницы Катя, Жанна и Вика клянутся оставаться подругами, пока не вырастут. Скоро будет дискотека, на которую у девочек большие планы, но все идет наперекосяк. После неудачного урока геометрии Катя становится школьным изгоем, что только усугубляет ее проблемы с родителями. Жанна и Вика пытаются отдалиться от бывшей подруги, запуганные грубыми старшеклассницами. Это глубоко оскорбляет Катю, и она начинает искать способы хорошо провести время без них.



Чем закончится для троицы заветный вечер дискотеки, вы узнаете, когда будете смотреть «Все умрут, а я останусь» 2008 года онлайн на Wink.

