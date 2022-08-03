Все умрут, а я останусь (фильм, 2008) смотреть онлайн
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О фильме
Готовящаяся дискотека разрушает отношения трех школьниц, давших клятву не предавать друг друга. Фильм «Все умрут, а я останусь» — пронзительная драма, отмеченная призами Каннского кинофестиваля, ставшая полнометражным игровым дебютом режиссера Валерии Гай Германики.
Девятиклассницы Катя, Жанна и Вика клянутся оставаться подругами, пока не вырастут. Скоро будет дискотека, на которую у девочек большие планы, но все идет наперекосяк. После неудачного урока геометрии Катя становится школьным изгоем, что только усугубляет ее проблемы с родителями. Жанна и Вика пытаются отдалиться от бывшей подруги, запуганные грубыми старшеклассницами. Это глубоко оскорбляет Катю, и она начинает искать способы хорошо провести время без них.
Чем закончится для троицы заветный вечер дискотеки, вы узнаете, когда будете смотреть «Все умрут, а я останусь» 2008 года онлайн на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Валерия
Гай Германика
- Актриса
Полина
Филоненко
- Актриса
Агния
Кузнецова
- ОШАктриса
Ольга
Шувалова
- ДГАктёр
Донатас
Грудович
- Актриса
Юлия
Александрова
- Актриса
Ольга
Лапшина
- Актриса
Инга
Оболдина
- ГСАктёр
Гарольд
Стрелков
- Актёр
Максим
Костромыкин
- ВИАктёр
Всеволод
Иванов
- ЮКСценарист
Юрий
Клавдиев
- АРСценарист
Александр
Родионов
- ДХПродюсер
Дарья
Хлёсткина
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- АПХудожник
Александр
Петлюра
- ЮБМонтажёр
Юлия
Баталова
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев